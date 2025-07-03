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В Кишиневе сторонники Гуцул собрались на пикет рядом со зданием суда
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул митингуют в ее поддержку рядом со зданием районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор", пишет РИА Новости.
Против Гуцул в Молдове заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдове партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. 1 июля судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда в Кишиневе собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции скандируют лозунги "Свобода", "Евгения, мы с тобой", "Долой Майю Санду" и "Долой ПДС (правящая партия "Действие и солидарность").