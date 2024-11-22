Hill: Трамп может предложить Путину сотрудничество в космосе за мир в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может предложить российской стороне сотрудничество в космической сфере в обмен на завершение конфликта в Украине. Об этом говорится в материале издания The Hill, сообщает ТАСС.

Как пишет издание, если бы Россия пришла к соглашению с Украиной, Трамп в обмен мог бы предложить Москве участие в американской космической программе Artemis, в рамках которой Россия получила бы доступ к американским технологиям и коммерческим компаниям, включая SpaceX Илона Маска.

По данным агентства Reuters, советники Трампа считают, что на достижение договоренностей по Украине "потребуются месяцы или даже больше".