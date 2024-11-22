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Hill: Трамп может предложить Путину сотрудничество в космосе за мир в Украине
Избранный президент США Дональд Трамп может предложить российской стороне сотрудничество в космической сфере в обмен на завершение конфликта в Украине. Об этом говорится в материале издания The Hill, сообщает ТАСС.
Как пишет издание, если бы Россия пришла к соглашению с Украиной, Трамп в обмен мог бы предложить Москве участие в американской космической программе Artemis, в рамках которой Россия получила бы доступ к американским технологиям и коммерческим компаниям, включая SpaceX Илона Маска.
По данным агентства Reuters, советники Трампа считают, что на достижение договоренностей по Украине "потребуются месяцы или даже больше".
Ранее Трамп допустил, что на урегулирование конфликта в Украине может потребоваться более 24 часов, о которых он заявлял в ходе избирательной кампании. Также он заявлял о стремлении провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому вопросу.
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