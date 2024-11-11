Honda, Nissan и Mitsubishi ведут переговоры о возможном трехстороннем слиянии

Honda, Nissan и Mitsubishi подтвердили, что ведут переговоры о возможном трехстороннем слиянии, поскольку японские компании борются с падением продаж и конкуренцией со стороны китайских брендов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой The Guardian.

Сегодня компании подтвердили, что Honda и Nissan договорились "начать рассмотрение возможности интеграции бизнеса путем создания совместной холдинговой компании" и что Mitsubishi также примет решение о присоединении к концу января.

Слияние объединит второго и третьего по величине автопроизводителей Японии, а также добавит меньшего Mitsubishi в попытке объединить силы, в то время как автомобильная промышленность проходит через самый большой период потрясений. Это создаст третьего по величине автопроизводителя в мире по объему годовых продаж.

Три компании заявили, что переговоры будут проводиться в ответ на "драматические изменения в среде, окружающей компании и автомобильную промышленность". Генеральный директор Honda Тосихиро Мибе заявил, что подобные изменения в отрасли происходят раз в 100 лет, что говорит о том, что переход на электромобили имеет такое же фундаментальное значение, как и начало продаж автомобилей на массовом рынке.

Генеральный директор Nissan Макото Учида заявил: "Honda и Nissan начали рассматривать возможность интеграции бизнеса и изучат возможность создания значительной синергии между двумя компаниями в широком спектре областей".

Рыночная стоимость Honda составляет 6,74 трлн иен по сравнению с 1,67 трлн иен у Nissan и 717 млрд иен у Mitsubishi.