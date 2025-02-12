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IDEX-2025 в ОАЭ - белорусская делегация принимает участие в оборонной выставке

Белорусская военная делегация во главе с начальником Генштаба Вооруженных Сил - первым замминистра обороны Павлом Муравейко прибыла в Абу-Даби для участия в международной оборонной выставке IDEX-2025. Мероприятие открывается в столице Объединенных Арабских Эмиратов 17 февраля.

Это авторитетная платформа для демонстрации новейших достижений в сфере вооружения, военной техники и передовых технологий. Ожидается, что страны-участницы представят широкий спектр инновационных разработок, определяющих будущее обороны и безопасности.

ОАЭIDEX-2025