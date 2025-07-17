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Молдова сегодня выбирает европейский путь, но видно, что Европа не торопится раскрывать свои объятия. К чему пришла страна, стремясь в ЕС, рассказал в "Актуальном интервью" председатель Партии социалистов Молдовы Игорь Додон.

"Нынешние молдавские власти согласились с позицией некоторых лидеров Европейского союза, чтобы Молдова присоединилась к более 80 % антироссийских санкций. Но из-за этого мы практически потеряли экономику, а энергоресурсы выросли в цене где-то в 5-6 раз", - сообщил Игорь Додон.

Он признал, что люди с трудом могут жить с такими тарифами и что страна стала намного беднее.

Игорь Додон:

"Европа не может компенсировать рынок. Приведу пример. В бытность хороших отношений с СНГ, в частности, с Россией и Беларусью, Молдова поставляли в эти страны более 200 тыс. т яблок. Но теперь этот рынок закрыт, а в Европу было поставлено всего лишь 20 тыс. т. фруктов".