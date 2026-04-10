Игорь Сергеенко принял участие в церемонии инаугурации президента Мьянмы

По поручению главы государства председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко находится с визитом в Нейпьидо для участия в инаугурации президента Мьянмы.

Торжественная церемония состоялась 10 апреля. Мин Аун Хлайн в присутствии официальных лиц и иностранных гостей произнес слова присяги. Кандидатуру Мин Аун Хлайна на пост президента 3 апреля поддержало большинство парламентариев Ассамблеи Союза.