Игорь Сергеенко принял участие в церемонии инаугурации президента Мьянмы
Автор:Редакция news.by
По поручению главы государства председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко находится с визитом в Нейпьидо для участия в инаугурации президента Мьянмы.
Торжественная церемония состоялась 10 апреля. Мин Аун Хлайн в присутствии официальных лиц и иностранных гостей произнес слова присяги. Кандидатуру Мин Аун Хлайна на пост президента 3 апреля поддержало большинство парламентариев Ассамблеи Союза.
В фокусе внимания белорусской делегации и вопросы развития двусторонних отношений. Мьянма - давний партнер Беларуси в Юго-Восточной Азии.