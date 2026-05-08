Игры с огнем: чем грозит Киеву попытка удара по Москве 9 Мая

В Латвии упали два боевых дрона: один, как пишут, на нефтехранилище. А Владимир Зеленский грозит ударить по Москве 9 Мая. Метит прямо в сердце - в священный для миллионов праздник, в парад, где будут президенты и других государств. То есть Киев открытым текстом предлагает устроить теракт против глав государств? Способен ли Киев превратить День Победы в дронопокалипсис?

В последнее время ударов ВСУ в глубину России стало больше. Москва обещает ответить прямо по Киеву и рекомендует иностранцам покинуть его, то есть все серьезно.

А в Сейме Латвии обсуждается возможная отставка министра обороны. Военные заявили: два дрона залетели в воздушное пространство страны в районе Резекне. Один чиркнул по железнодорожной цистерне с дизелем - рвануло. Местные жители проснулись ночью от взрыва.

Второй, вроде бы, найден в лесу. Российские источники, утверждают, что дронов было 6. Кому верить? Никому, конечно, но разбежка в четыре штуки - это большая разница. Все равно, что сказать: "Я выпил 100 г, ну, может, 0,5 л".

Объяснения Латвии, почему дроны-камикадзе не сбили, надо записать и показывать в смехопанораме. Генерал ПВО Латвии заявляет: "Не стали применять средства поражения, чтобы не создавать угрозы гражданскому населению". То есть боевой дрон-камикадзе не стали сбивать в целях безопасности мирного населения, пусть ударит по нефтехранилищу - гениально.

В комментариях под новостью разгорелся ад: страна НАТО то ли не может засечь дроны, то ли не может их сбить. Дальше - больше. Внятно ответить на главный вопрос "чьи это дроны?" НАТО тоже не может. Наверняка же, сбившиеся с курса украинские БПЛА, ведь рядом Псков, Себеж (там российские аэродромы рядом).

В таком случае Латвия - жертва транзитного удара, но если твою территорию используют как коридор для войны против России, то ты - военный объект. Или это российские дроны? Видимо обломки говорят, что нет. В общем, поддержка Украины и игры с огнем на границе с ядерной державой закончились пожаром в собственном резервуаре Латвии.

Алексей Стефанов, журналист, обозреватель медиагруппы (Россия):

"Вопрос только в одном: из Украины дроны прилетели или все-таки с территории Латвии? Либо второй вариант, который кажется более выгодным во всех отношениях, учитывая то, что эти самые дроны собираются и в Латвии: они просто запускаются с полигонов, находящихся в Латвии. Да, даже может быть национальные вооруженные силы Латвии об этом и не знают, потому что это делают западные военные, в рамках учений, прикрывшись ими. Первые видео, которые снимали местные жители, из соцсетей удалялись. Людям звонили сотрудники спецслужб и просили удалить видео. Почему? Я так полагаю, что по этим видео можно определить траекторию полета. Возможно, эти дроны запускаются с территории Латвии, так же как дроны запускаются с территории Литвы или Эстонии".

Переходим к угрозам Зеленского: Киев обещает удары по Москве 9 мая. Дословно: "Праздник Победы они не получат". То есть в день, когда на Красной площади стоят ветераны, на трибунах - лидеры других стран, Киев обещает запустить рой дронов?

Вопрос: это что, акт международного терроризма? Или "борьба за независимость", как любят говорить на Западе? Интересно, как бы отреагировали в Вашингтоне, если бы 4 июля какой-нибудь аятолла пообещал накрыть дронами парад на Пенсильвания-авеню? Третья мировая началась бы через 15 минут.

Минобороны России пообещала, что любая попытка удара 9 Мая повлечет за собой массированный ракетный удар по центру Киева. Не по казармам, не по электростанциям, а именно по административному центру с гарантированным поражением органов власти.

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова разослала ноты иностранным дипломатам: срочно эвакуируйте сотрудников из Киева, дальше будет жарко. Послы стран Евросоюза, США, Великобритании демонстративно отказались. Вообще, Киеву на руку, если они погибнут, - это прецедент втянуть НАТО в прямую войну с Россией.

Кстати, пишут, что была проведена разведка боем: ночью 7 мая Украина выпустила рекордное количество дронов - около 500 штук, "пробный шар", который разбился о российскую ПВО.

Итак, в Латвии упали боевые дроны-камикадзе, натовская ПВО оказалась бесполезнее пугала на огороде. Зеленский угрожает устроить кровавую баню на Красной площади 9 мая. Киевский режим настолько заигрался, что готов сжечь всех: и своих дипломатов прикрытия, и иностранных президентов в Москве.