II Международная конференция по евразийской безопасности собрала более 600 участников из 45 стран

Сама идея подобной Хартии - это уже достижение. И этот документ действительно был бы гораздо сильнее, если бы к нему присоединились Соединенные Штаты и страны НАТО. Уже сделан важный шаг к тому, чтобы участников стало больше.Почему подобное обсуждение важно? Я могу ответить так: в первую очередь я очень благодарен Беларуси за подобную открытую конференцию. У людей ведь всегда есть выбор. Когда возникает конфликт, можно отправиться в ресторан и спокойно обсудить все вопросы за ужином, а можно и начать драку. И нации могут поступать точно так же: или сесть за стол переговоров, или пойти на поле боя. Но после первого боя будет следующий, а затем и следующий. Как за Первой мировой началась Вторая мировая.

Рави Батра, глава юридической фирмы (США):