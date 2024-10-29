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II Международная конференция по евразийской безопасности собрала более 600 участников из 45 стран

Минск подводит итоги масштабного форума, который завершился накануне в белорусской столице. II Международная конференция по евразийской безопасности собрала более 600 участников из 45 стран, в том числе экспертов из США и Евросоюза. Столь весомое представительство и столь глубокий диалог на минской площадке красноречиво свидетельствуют о высоком авторитете Беларуси на мировой арене.

Беларусь - это пример независимого развития, это пример страны, которая борется - и очень успешно - за свой суверенитет, которая держит очень уважительный международный курс, престижный, миролюбивый курс. И тот факт, что Беларусь защищает принципы и интересы, том числе, стран третьего мира, - заслуга главы Александра Григорьевича, который пользуетсяогромным престижем в мире.
Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:

Найти взаимопонимание между разными центрами силы и снизить градус напряжения на европейском континенте - одна из задач подобных форумов, как и поиск путей к выстраиванию новой архитектуры безопасности на евразийском материке в условиях краха старой однополярной модели. Все это в перспективе будет отражено в Хартии многообразия и многополярности. Ее проект обсудили на конференции. 

Сама идея подобной Хартии - это уже достижение. И этот документ действительно был бы гораздо сильнее, если бы к нему присоединились Соединенные Штаты и страны НАТО. Уже сделан важный шаг к тому, чтобы участников стало больше.Почему подобное обсуждение важно? Я могу ответить так: в первую очередь я очень благодарен Беларуси за подобную открытую конференцию. У людей ведь всегда есть выбор. Когда возникает конфликт, можно отправиться в ресторан и спокойно обсудить все вопросы за ужином, а можно и начать драку. И нации могут поступать точно так же: или сесть за стол переговоров, или пойти на поле боя. Но после первого боя будет следующий, а затем и следующий. Как за Первой мировой началась Вторая мировая.
Рави Батра, глава юридической фирмы (США):
II Минская международная конференция по евразийской безопасностифорумНовости Минска

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