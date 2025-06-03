Конференция по евразийской безопасности состоится в Минске 28-29 октября

III Минская международная конференция по евразийской безопасности пройдет 28-29 октября. На ней обсудят военное измерение, транснациональные вызовы и угрозы, экономическую безопасность. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков, пишет ТАСС .

"III Минская международная конференция по евразийской безопасности пройдет 28-29 октября 2025 г. В ходе конференции планируется продолжить диалог по вопросам формирования равной и неделимой архитектуры безопасности на евразийском пространстве, многополярного и справедливого миропорядка", - сказал он.