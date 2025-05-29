Илон Маск покидает администрацию Трампа

Американский миллиардер Илон Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа. Решение Маска об уходе с поста главы Департамента эффективности американского правительства (DOGE) было объявлено вечером в среду, 28 мая, представителем Белого дома, пишет БЕЛТА со ссылкой на Reuters.

Маск проводил бурную кампанию по повышению эффективности, в ходе которой упразднил несколько федеральных агентств, но в конечном итоге не смог обеспечить экономию средств, к которой стремился.

Он объявил о своем решении покинуть пост главы DOGE на следующий день после того, как в интервью телекомпании CBS раскритиковал предложенный администрацией и поддержанный Палатой представителей Конгресса США законопроект о сокращении государственных расходов.

На своей странице в соцсети Х Маск написал: "Поскольку мой запланированный срок в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы".

"Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни всего правительства", - дополнил он.