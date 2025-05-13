"Им все дозволено" - Вайткус назвал причину нелегитимности президента Литвы

Приехав в Беларусь, экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус заявил о том, что в балтийской республике нет легитимно избранного президента. Свое мнение он обосновал в "Актуальном интервью".

По словам политика, все кандидаты в президенты должны были собрать по 20 тыс., чтобы попасть на всеобщее голосование. Подписи можно было получить на бумаге или в интернете.

"Ни один кандидат, в том числе я, не собрал 20 тыс. подписей от руки, - заметил экс-кандидат в президенты Литвы. - Тогда во время сбора подписей в интернете выяснилось, что подписанты не были идентифицированы в соответствии с литовским законом и европейскими рекомендациями. Подтверждение этому дал и литовский ЦИК. Всякие боты там тоже могли работать".

Эдуардас Вайткус:

"И если мы не должным образом не идентифицировали лица, если это подтвердила Центральная избирательная комиссия, она должна была отменить эти подписи и объявить новые выборы".