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Инаугурационная служба Папы Льва XIV началась в Ватикане
Инаугурационная служба, знаменующая официальное начало понтификата Папы Римского Льва XIV, началась на площади Святого Петра в Ватикане. Во время древнейшего обряда понтифику передадут символы папской власти - кольцо рыбака и паллий, сообщает БЕЛТА.
Перед началом церемонии Папа Римский Лев XIV объехал на белом открытом автомобиле площадь Святого Петра, поприветствовав многотысячную толпу верующих, отмечает РИА Новости.
Сама церемония проходит в соборе Святого Петра. На торжественные мероприятия, по данным Ватикана, должны прибыть делегации от 156 стран и международных организаций, в том числе главы около 30 государств.
Белорусскую делегацию по поручению Президента возглавляет председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко.
Как сообщает ТАСС, наиболее многочисленные делегации - из Италии, Перу, где Папа Лев XIV в бытность своего пастырского служения был миссионером на протяжении нескольких десятилетий, а также США, откуда он родом.