Индия начала контртеррористическую операцию в Пакистане

Ранее ситуация в регионе обострилась. Армия Индии объявила о проведении операции "Синдур" против террористической инфраструктуры в Пакистане. В свою очередь армия Пакистана открыла ответный огонь. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал заседание совета национальной безопасности. Также сообщается, что Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов.