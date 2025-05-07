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Индия начала контртеррористическую операцию в Пакистане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности.
Ранее ситуация в регионе обострилась. Армия Индии объявила о проведении операции "Синдур" против террористической инфраструктуры в Пакистане. В свою очередь армия Пакистана открыла ответный огонь. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал заседание совета национальной безопасности. Также сообщается, что Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов.