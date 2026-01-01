Индия официально стала председателем БРИКС

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что год под председательством Индии станет для БРИКС периодом новых свершений и успехов, а мудрость и ориентированная на будущее политика Нарендры Моди будут способствовать дальнейшему прогрессу и сохранению за объединением позиции одной из наиболее влиятельных международных организаций.