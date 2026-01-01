3.71 BYN
Индия официально стала председателем БРИКС
Автор:Редакция news.by
1 января Индия официально стала председателем БРИКС. По этому случаю Президент Беларуси направил поздравление премьер-министру этой страны.
Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что год под председательством Индии станет для БРИКС периодом новых свершений и успехов, а мудрость и ориентированная на будущее политика Нарендры Моди будут способствовать дальнейшему прогрессу и сохранению за объединением позиции одной из наиболее влиятельных международных организаций.
Президент отметил важность и актуальность определенных Нью-Дели приоритетов в БРИКС на 2026 год. В их числе - инновации, сотрудничество, устойчивое развитие, а также реагирование на вызовы.