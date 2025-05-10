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Индия заявила о переброске войск Пакистана к границе
Армия Индии отмечает, что Пакистан перебрасывает войска к границе, что указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации, заявила командир авиакрыла (аналог звания майора) ВВС Индии Виомика Сингх. Об этом пишет РИА Новости.
"Было замечено, что пакистанские военные перебрасывают свои войска в передовые районы, что указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации ситуации. Вооруженные силы Индии по-прежнему находятся в высокой степени боевой готовности. Все враждебные действия были эффективно пресечены и на них были даны соответствующие ответы", - сказала она в ходе брифинга МИД и армии Индии в субботу утром.
Представитель армии отметила, что "вооруженные силы Индии подтверждают свою приверженность деэскалации, при условии, что вооруженные силы Пакистана ответят взаимностью".