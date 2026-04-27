Инфляция может определить исход выборов в Евросоюзе
Автор:Редакция news.by
В Брюсселе опасаются, что европейцы не будут голосовать за своих политиков на выборах из-за высоких цен. Глава Европейского экономического и социального комитета предупреждает, что люди крайне недовольны шокирующей стоимостью базовых товаров.
Основной причиной финансовых трудностей стал рост цен, вызванный нестабильностью на Ближнем Востоке. Инфляция в странах Евросоюза серьезно бьет по кошелькам обычных граждан. В интервью изданию Politico эксперт отметил, что экономический рост в регионе остается крайне слабым.
В такой ситуации избиратели склонны винить в своих бедах действующие правительства. Исход выборов теперь во многом зависит от того, удастся ли политикам остановить инфляционные процессы в кратчайшие сроки.