Инициатором давления США на Иран является Израиль - мнение военного аналитика

"Казалось бы, прошлые удары, которые наносились по Ирану, должны были поставить жирную точку в противостоянии между Ираном и Израилем, и весь мир как бы успокоился, но Израилю этого мало. Израиль выдвинул требования, которые потом повторили США. Первое - чтобы Иран избавился от всех ядерных программ обогащения урана и передал обогащенный уран. Второе - это для того, чтобы Иран избавился от своего ракетного вооружения. Впервые это прозвучало в Израиле, а теперь оно стало требованием со стороны США. Поэтому можно предположить, и точнее с большой вероятностью, что инициатором нынешней военной операции является Израиль. И как бы отрицать это невозможно".