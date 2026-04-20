Инновации, ИИ и АЭС: 21 апреля на "ИННОПРОМ. Центральная Азия" стартовали пленарные заседания

От инновационной промышленности до электронной торговли в Центральной Азии - об этом будут говорить 21 апреля на пленарных заседаниях в рамках международной выставки "ИННОПРОМ" в Ташкенте.

В Узбекистане плюсы два часа к белорусскому времени, поэтому работа на "ИННОПРОМ. Центральная Азия" уже в самом разгаре. На стендах различных компаний проходят деловые встречи с потенциальными покупателями. Предприятия привезли образцы своей продукции, например, белорусы готовы оставить их на опытную эксплуатацию, а после уже получить обратную связь от потенциальных покупателей и заключить, конечно, контракт.

Безусловно, кроме переговоров на стендах, есть и основная пленарная часть - деловая программа. Здесь присутствуют не менее 20 мероприятий. На пленарном заседании, которое уже стартовало, обсуждают инновационную индустрию в Содружестве независимых государств и как она меняет промышленность.

После будут обсуждать искусственный интеллект и его влияние на промышленность, а также ритейл.

Одна из тем, которая волнует их, а белорусские предприятия готовы в ней поучаствовать, - это рынок медицинских изделий. Также особое внимание будет уделяться строительству атомной электростанции в Узбекистане, как она будет менять промышленность. Узбекистану интересен опыт белорусского "разведения" атомной электростанции и развития инфраструктуры вокруг нее.

Алексей Лихачев, глава госкорпорации "Росатом":

"Буквально на днях состоялся большой выезд руководства Узбекистана, парламентариев и руководителей правительства Беларуси в Островец, потому что Узбекистан хочет не только построить атомную электростанцию, но и создать такую же инфраструктуру и, так сказать, построить такой же "атомград", как это получилось в белорусском Островце".