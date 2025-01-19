Instagram и соцсеть X представили новые видеоинструменты в день блокировки TikTok

Соцсеть Instagram анонсировала новое приложение для редактирования видео под названием Edits в тот же день, когда конкурирующий видеосервис TikTok ненадолго отключился в США в соответствии с федеральным запретом, пишет sb.by. Также соцсеть X сообщила о запуске специальной вкладки для видео в своем мобильном приложении. Об этом пишет Bloomberg.

Новое приложение от Meta Platforms, которое будет доступно только в феврале, предложит "полный набор творческих инструментов", как сообщил в воскресенье, 19 января, генеральный директор социальной сети Instagram Адам Моссери. По словам представителя Meta, люди смогут использовать Edits для хранения черновиков видео, редактирования клипов и добавления таких функций, как зеленые экраны, наложения и переходы.

"Соцсеть Instagram, входящая в империю социальных сетей Марка Цукерберга, анонсировала новое программное обеспечение всего через несколько часов после того, как TikTok отключил свой сервис в США в связи с введением нового закона о национальной безопасности. Этот закон затронул и другие проекты ByteDance, помимо TikTok, в том числе приложение для редактирования видео CapCut", - говорится в материале.

Социальная сеть X Илона Маска, ранее называвшаяся Twitter, пытается закрепиться в самых разных областях онлайн-контента - от прямых трансляций до видеоподкастов и длинных интервью. Компания объявила о том, что с воскресенья для пользователей в США начнет работать "новый захватывающий дом для видео".