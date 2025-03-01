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Инсталляция по картине "Подсолнухи" Ван Гога из лега представлена в Музее художника в Амстердаме

Новое воплощение картины Ван Гога из элементов лего. Инсталляция была представлена в Музее художника в Амстердаме. Набор состоит из 2 615 элементов. По словам создателей, они постарались отразить 3 ярких оттенка желтого цвета, который использовал художник, и его работу со светом и тенью.

По мнению организатора, новая версия картины поможет еще большему числу людей ознакомиться с жизнью и творчеством Ван Гога.

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Нидерланды