Инвестиционные дни Беларуси проходят в Италии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП).

Для итальянских компаний, заинтересованных в развитии бизнеса в нашей стране, проводятся презентации инвестиционных возможностей. Организатором выступает НАИП совместно с посольством Беларуси в Италии и Торгово-промышленной палатой Италия - Беларусь. Первое такое мероприятие состоялось в Вероне.

Временный поверенный в делах Беларуси в Италии Кирилл Петровский подчеркнул готовность посольства помогать итальянским компаниям в реализации их проектов в Беларуси. Заместитель директора НАИП Алексей Пушкарев и другие сотрудники агентства выступили с таргетированными презентациями об инвестиционных возможностях страны специально под запросы бизнесменов.

В B2B-переговорах приняли участие и представители нескольких белорусских компаний, заинтересованных в расширении сотрудничества с партнерами из Италии.