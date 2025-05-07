Ираклий Кобахидзе избран председателем правящей партии "Грузинская мечта"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе избран в среду, 7 мая, председателем правящей партии "Грузинская мечта". Заседание съезда политсилы транслируется в прямом эфире грузинских телекомпаний. Об этом пишет РИА Новости .

"По решению политсовета, господин Ираклий (Кобахидзе - ред.) единогласно избран председателем "Грузинской мечты" , - заявил исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе на съезде.

Прежний председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили принял решение покинуть партию и политику. Соответствующее заявление он сделал 25 апреля. При этом Гарибашвили исключил возможность перехода в оппозицию.