Иран атаковал американские базы в Кувейте и ОАЭ

Иранские военные нанесли удары по двум авиабазам США в ОАЭ и Кувейте, на одной из них уничтожены ангары, на другой повреждены взлетно-посадочные полосы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Эта волна ударов в Иране была названа местью за гибель людей в результате удара по школе на юге страны. "Мишенью стала авиабаза "Аль-Дафра" (ОАЭ) американских террористов в регионе. В ходе операции, помимо уничтожения передового радара раннего предупреждения, были уничтожены и до сих пор горят ангары для стоянки и ремонта беспилотников MQ9 и самолетов-разведчиков U2", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.

КСИР также сообщил о нанесении ударов по базе "Али Ас-Салям" в Кувейте, заявив об уничтожении РЛС, топливных хранилищ, а также двух взлетно-посадочных полос авиабазы.