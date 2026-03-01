Иран атаковал американскую базу Аль-Харир

Иран второй раз за несколько часов атаковал американскую базу Аль-Харир возле аэропорта Эрбиля в Ираке. По данным агентства Fars, на ней размещены американские силы спецназначения.

Напомним, Иран отвечает на атаки США и Израиля, которые они начали накануне.

Также одна из иранских ракет ударила по отелю "Кроун Плаза" в столице Бахрейна Манаме. Огромный столб дыма и со стороны американской военной базы в Катаре - Доха.