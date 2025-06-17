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Иран атаковал израильские авиабазы
Автор:Редакция news.by
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Иран атаковал израильские авиабазыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6fd40f1-c853-4621-b2a4-75e112161d65/conversions/7e8afb93-a93e-4814-9f2e-ce8e868a9e37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6fd40f1-c853-4621-b2a4-75e112161d65/conversions/7e8afb93-a93e-4814-9f2e-ce8e868a9e37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6fd40f1-c853-4621-b2a4-75e112161d65/conversions/7e8afb93-a93e-4814-9f2e-ce8e868a9e37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6fd40f1-c853-4621-b2a4-75e112161d65/conversions/7e8afb93-a93e-4814-9f2e-ce8e868a9e37-xl-___webp_1920.webp 1920w
Вооруженные силы Ирана ударили по авиабазам в Израиле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и агентство Fars.
Ранее агентство Tasnim сообщило, что Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля. Запуск был произведен силами Корпуса стражей исламской революции. В израильской армейской пресс-службе заявили, что ЦАХАЛ зафиксировал ракетный запуск со стороны Ирана, ведется перехват.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Вскоре исламская республика нанесла ответный удар. И Израиль, и Иран сообщили о погибших и пострадавших в результате атак, признали попадания по ряду объектов на их территории.
Фото: РИА Новости