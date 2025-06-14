Иран атаковал ключевые израильские энергетические объекты

В сообщении агентства отмечается, что "высокоточные ракеты поразили ключевые израильские энергетические объекты". Ракетный удар, по утверждению Fars, вызвал перебои в работе системы электроснабжения в центральных районах Израиля, а также вывел из строя часть критически важной инфраструктуры.