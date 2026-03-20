Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе

Маховик глобальных международных изменений запустила военная агрессия США и Израиля против Ирана. (И речь уже давно не про ядерную программу).

Тегеран продолжает отвечать на удары по своей территории. За атаку по месторождению Южный Парс Иран атаковал НПЗ в израильской Хайфе, а также нефтегазовые предприятия в Ираке и Бахрейне.

Что касается предприятия в Хайфе, судя по масштабу пожара, заводу нанесен огромный ущерб (там производилось до 60 % топлива).

США и Израиль продолжают свои атаки. По поступающей информации, 20 марта под удар попали 16 иранских судов.

В ответ Тегеран распространил видео поражения американского истребителя-невидимки Ф-35. Это, для справки, самый современный военный самолет США.

Трамп вновь обрушился с критикой на союзников по НАТО. Мол, они отказались помогать Вашингтону. В соцсети он написал: "Без США НАТО - это бумажный тигр".