Иран атаковал порт и НПЗ Хайфы

На Ближнем Востоке стороны продолжают обмениваться ракетными ударами. В Cети появились кадры дыма над промышленным районом израильской Хайфы. Иранские СМИ также сообщают, что обстрелу подвергся порт и НПЗ города.

По данным агентства Nour-News, ВВС США и Израиля нанесли удар по детскому дому в провинции Альборз на севере Ирана. Погибли два человека, еще пятеро пострадали.

Также стало известно, что Иран не вел переговоров с США и не принимал участия во встрече Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Египта в Исламабаде. В МИД Исламской Республики подчеркнули: через Пакистан страна получила предложение вести переговоры, но прямых контактов не было. Также в ведомстве отметили, что считают план США по прекращению конфликта из 15 пунктов нереалистичным.