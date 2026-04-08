Иран будет считать США соучастником любого возможного нападения Израиля
Автор:Редакция news.by
Тегеран будет считать США соучастником нападения в случае агрессии со стороны Израиля против Ирана. Об этом заявили вооруженные силы страны.
Также стало известно, что НАТО обсуждает возможность отправки военно-морской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает немецкая газета "Хандельсблат" со ссылкой на евродипломатов в Брюсселе. В материале уточняется, что переговоры о проведении военно-морской операции все еще находятся на ранней стадии.