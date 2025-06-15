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Иран готов прекратить удары по Израилю в обмен на остановку агрессии
Автор:Редакция news.by
Иран готов прекратить удары по Израилю в обмен на остановку агрессииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe3c58f-0a48-477c-b244-59d1afb92bbd/conversions/0e1359a8-4e64-4325-ab7a-b791b1f7b62c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe3c58f-0a48-477c-b244-59d1afb92bbd/conversions/0e1359a8-4e64-4325-ab7a-b791b1f7b62c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe3c58f-0a48-477c-b244-59d1afb92bbd/conversions/0e1359a8-4e64-4325-ab7a-b791b1f7b62c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe3c58f-0a48-477c-b244-59d1afb92bbd/conversions/0e1359a8-4e64-4325-ab7a-b791b1f7b62c-xl-___webp_1920.webp 1920w
Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран готов прекратить нанесение ударов по Израилю, если тот остановит свою агрессию. Об этом сообщает ТАСС.
"Наша защита полностью легитимна и осуществляется с позиции силы. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответные действия", - сказал он на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране.