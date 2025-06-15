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Иран готов прекратить удары по Израилю в обмен на остановку агрессии

Иран готов прекратить удары по Израилю в обмен на остановку агрессии

Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран готов прекратить нанесение ударов по Израилю, если тот остановит свою агрессию. Об этом сообщает ТАСС.

"Наша защита полностью легитимна и осуществляется с позиции силы. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответные действия", - сказал он на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране.

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