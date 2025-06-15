Иран готов прекратить удары по Израилю в обмен на остановку агрессии

Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран готов прекратить нанесение ударов по Израилю, если тот остановит свою агрессию. Об этом сообщает ТАСС .

"Наша защита полностью легитимна и осуществляется с позиции силы. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответные действия", - сказал он на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране.