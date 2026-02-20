3.73 BYN
Иран готовит соглашение с США
Автор:Редакция news.by
Иран готов выработать проект соглашения с США в течение 2-3 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи.
По его информации, итогом непрямых переговоров в Женеве стало достижение Тегераном и Вашингтоном договоренностей по нескольким основным пунктам будущей сделки по ядерной программе Исламской Республики. Теперь у Ирана и США "есть более ясное представление о том, что необходимо сделать" для урегулирования ситуации, отметил Аракчи.
Стороны имеют позиции, которые необходимо сблизить, но есть набор руководящих принципов для дальнейшего продвижения.