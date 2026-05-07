Иран изучает меморандум Трампа

Хрупкая, но все же деэскалация наметилась на Ближнем Востоке. Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном и высокой вероятности заключения сделки.

Вашингтон передал Тегерану меморандум, предлагающий поэтапное открытие Ормузского пролива и снятие блокады с портов. План предусматривает объявление о завершении конфликта и запуск 30-дневного переговорного периода.

Ожидается, что Иран направит ответ через пакистанских посредников в течение двух суток.

Однако условия Вашингтона остаются крайне жесткими. По данным СМИ, США требуют ввести 20-летний мораторий на обогащение урана и отказаться от уже накопленных запасов, а также полного демонтажа ядерных. Кроме того, Штаты намерены проводить инспекции с последующим введением санкций в случае нарушения требований. Иранские государственные СМИ уже назвали часть этих требований нереалистичными.