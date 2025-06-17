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Иран ликвидировал значительное количество офицеров "Моссада"
Иран ликвидировал "значительное число" офицеров и командующих при ударах по центрам "Моссада" и военной разведки Израиля, передает иранское агентство Tasnim.
Во вторник иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) сообщил о нанесении ударов по "центру планирования операций" израильской разведки "Моссад" в Тель-Авиве и управлению военной разведки Израиля "Аман".
"После сегодняшнего ракетного удара КСИР по центрам разведки Израиля, включая военную разведывательную организацию, известную как "Аман", и службу разведки и специальных операций, известную как "Моссад", было убито значительное число старших офицеров и командиров разведки израильского режима", - говорится в сообщении агентства.
Издание отмечает, что Израиль из-за введенной цензуры новостного пространства не публикует информационные сообщения со статистикой жертв иранских ударов, в особенности число жертв среди офицеров разведки и военного командования.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.