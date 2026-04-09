Иран намерен добиваться резолюции СБ ООН по достижению мира

Прекращение войны на Ближнем Востоке должно быть закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на иранский источник. В противном случае Тегеран готов возобновить боевые действия против США и Израиля с еще большей силой.

Также сообщается, что иранская сторона настаивает на разморозке своих активов американцами в течение двух недель, в этот же период США не должны увеличивать свое военное присутствие в регионе Ближнего Востока.

Иран в рамках соглашения о прекращении огня будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день. Как заявил замглавы иранского МИД, маршрут открыт и для судов США, но проход возможен с согласия Ирана и при отсутствии враждебного поведения.