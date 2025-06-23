Иран нанес ракетные удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре

Накануне в Катаре атакована американская база Аль-Удейд. Иран нанес ракетные удары, заранее поставив в известность и Катар, и США. Потерь среди американских военных нет. Военные были заранее эвакуированы, однако звуки взрывов вызвали панику у населения.