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Иран нанес ракетные удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре
Автор:Редакция news.by
Накануне в Катаре атакована американская база Аль-Удейд. Иран нанес ракетные удары, заранее поставив в известность и Катар, и США. Потерь среди американских военных нет. Военные были заранее эвакуированы, однако звуки взрывов вызвали панику у населения.
Американский президент поблагодарил Иран за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв. Военного ответа США, как заявлено, не последует.
Белорусам, находящимся в Катаре, МИД нашей страны рекомендует временно не покидать места своего пребывания.