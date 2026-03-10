3.73 BYN
Иран объявил о начале атак на технологическую инфраструктуру противников
Градус напряженности на Ближнем Востоке не спадает. Иран провел очередную волну атак по территории Израиля и военным объектам США - объявлено о начале атак на технологическую инфраструктуру противников в регионе.
Нанесены удары по военной базе США Харир в Иракском Курдистане. Также прилеты зафиксированы в Тель-Авиве и Хайфе. Под иранским огнем оказались и объекты в Бахрейне, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте.
Тем временем Израиль вновь атакует Тегеран. Мощные удары пришлись и на Тебриз - в основном атаке подверглись объекты силовых ведомств.
В свою очередь США отчитались об уничтожении нескольких иранских военных кораблей, включая 16 минных заградителей вблизи Ормузского пролива. Ранее Трамп пригрозил, что Штаты будут уничтожать все суда, якобы пытающиеся минировать этот пролив.