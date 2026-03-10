Иран объявил о начале атак на технологическую инфраструктуру противников

Градус напряженности на Ближнем Востоке не спадает. Иран провел очередную волну атак по территории Израиля и военным объектам США - объявлено о начале атак на технологическую инфраструктуру противников в регионе.

Нанесены удары по военной базе США Харир в Иракском Курдистане. Также прилеты зафиксированы в Тель-Авиве и Хайфе. Под иранским огнем оказались и объекты в Бахрейне, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте.

Тем временем Израиль вновь атакует Тегеран. Мощные удары пришлись и на Тебриз - в основном атаке подверглись объекты силовых ведомств.