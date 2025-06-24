Иран опубликовал заявление о вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8795ad14-91cc-489e-9634-398818f20979/conversions/28f81e7f-39d4-407a-bd3d-7c0398a61f42-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8795ad14-91cc-489e-9634-398818f20979/conversions/28f81e7f-39d4-407a-bd3d-7c0398a61f42-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8795ad14-91cc-489e-9634-398818f20979/conversions/28f81e7f-39d4-407a-bd3d-7c0398a61f42-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8795ad14-91cc-489e-9634-398818f20979/conversions/28f81e7f-39d4-407a-bd3d-7c0398a61f42-xl-___webp_1920.webp 1920w

Высший совет национальной безопасности Ирана опубликовал заявление о вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

В заявлении также говорится, что Иран готов решительно ответить на любую последующую агрессию в случае нарушения условий прекращения огня со стороны Израиля или США.

В Организации по атомной энергии Ирана в свою очередь заявили, что страна заранее готовилась к восстановлению ядерных объектов, сейчас оценивается нанесенный ущерб.

Ранее стало известно, что Израиль согласился на предложение Трампа о прекращении огня в Иране. Израильская сторона также заверила, что будет решительно реагировать на любое нарушение прекращения огня.