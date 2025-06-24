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Иран опубликовал заявление о вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем
Высший совет национальной безопасности Ирана опубликовал заявление о вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
В заявлении также говорится, что Иран готов решительно ответить на любую последующую агрессию в случае нарушения условий прекращения огня со стороны Израиля или США.
В Организации по атомной энергии Ирана в свою очередь заявили, что страна заранее готовилась к восстановлению ядерных объектов, сейчас оценивается нанесенный ущерб.
Ранее стало известно, что Израиль согласился на предложение Трампа о прекращении огня в Иране. Израильская сторона также заверила, что будет решительно реагировать на любое нарушение прекращения огня.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран в полной мере согласились начать реализацию договоренности о прекращении огня. По его словам, договоренности предусматривают, что первым прекратит огонь Тегеран, через 12 часов это сделает еврейское государство, а "на 24-й час мир отпразднует окончание 12-дневной войны".