Иран отметил День армии масштабным военным парадом, в котором принял участие президент страны Масуд Пезешкиан.

Парад показал обороноспособность страны. Были наглядно продемонстрированы разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты.

В шествии приняли участие различные пехотные и механизированные подразделения сухопутных войск, ВВС, ВМС и войск ПВО. Прошла наземная техника, включая танки, бронемашины, артиллерию, ракетная система.

Решение о проведении Ираном ежегодных грандиозных военных парадов было принято на фоне враждебной пропаганды в адрес Тегерана.