Иран под прицелом: как Запад пытается установить контроль над ключевым игроком на Ближнем Востоке

Ситуация вокруг Ирана накаляется. По данным Reuters, число погибших достигло 2 тыс. человек. При этом президент США Дональд Трамп открыто поддержал участников беспорядков, призвав их захватывать свои институты власти.

В XXI веке протесты редко возникают в вакууме. В эпоху цифровых технологий информационные кампании становятся не менее важным инструментом давления, чем санкции или военные угрозы. Так случилось и с Ираном - инфополе страны пресыщено фейками, вбросами и эмоциональными роликами. Многие из этих материалов распространяются через аккаунты, связанные с зарубежными структурами, и все для того, чтобы создать эффект "взрывающегося котла".

Страну штормит с конца декабря. Если первые митинги были связаны с девальвацией национальной валюты, то уже через несколько дней протесты переросли в погромы с призывами к демонтажу существующей вертикали власти. Участники беспорядков начали забрасывать камнями правоохранителей, поджигать баррикады и транспортные средства.

Одновременно со всей этой уличной анархией Старым Светом создается такой информационный фон, в котором внутренние процессы в Иране подаются как нечто предрешенное, а внешнее вмешательство - как почти неизбежный инструмент перехода к той самой "демократии".

Французские дипломаты покидают страну. Канцлер Германии предрекает скорый конец власти в Тегеране, а глава евродипломатии Кая Каллас заявляет, что Брюссель не ожидает падения руководства Ирана, но активно поддерживает местное гражданское общество с этой целью. Чуть ли не с самого начала протестов Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что США собираются вмешаться. Риторика такая: Вашингтон готов "помочь" Ирану обрести свободу, а если иранские силы безопасности будут стрелять по демонстрантам, то не исключены "жесткие удары".

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Очень быстро образовались агрессивные толпы сначала в Тегеране, а потом и в основных крупных городах. Это уже навевает мысли о том, что там все было далеко не случайно и вполне возможно было подготовлено заранее. Нынешние беспорядки в Иране очень сильно напоминают по внешнему облику и по основным структурным элементам, действиям агрессивных толп, лозунгам, которые выдвигаются, совсем недавно произошедшую цветную революцию в Непале, когда зумеры скинули в Непале политический режим вместе со всем правительством, и правительство оттуда бежало. Очень напоминают аналогичные события в Мадагаскаре, Марокко и в ряде стран Ближнего Востока и Африки".

Геополитическое положение Ирана, ресурсы, влияние в регионе - именно это делает страну объектом пристального внимания мировых игроков. Хозяин Белого дома даже прибегнул к излюбленному средству - объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. Это попытка создать эффект "вторичных санкций", когда партнеры вынуждены выбирать между взаимодействием с Тегераном и доступом к американскому рынку. Одновременно с этим сообщается об усилении активности истребителей на американской авиабазе в Катаре, расположенной недалеко от границы с Ираном. Такие маневры необязательно означают подготовку к удару, но они создают атмосферу давления и неопределенности.

Сожженные мечети (53, по официальным данным) стали одним из самых болезненных символов происходящего. Это не просто акты вандализма, а попытка ударить по духовным основам общества, посеять страх и разобщенность. Это классическая тактика гибридных операций: удар по символам, которые объединяют людей.

Но вместо того чтобы расколоть общество, внешнее вмешательство привело к консолидации. Иран снова в сводке новостей, но уже по другому поводу. Миллионы местных жителей вышли на улицы, чтобы показать: они не готовы позволить другим странам решать судьбу их государства.

Ранее к проведению таких акций призывал президент республики Масуд Пезешкиан. Он присоединился к протестующим накануне и принял участие в проправительственном митинге в Тегеране.

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:

"Несколько иранских обозревателей проводят очень интересную параллель между тем, что происходило в Украине в 2014 году и в Беларуси в 2020 году соответственно. Они говорят буквально следующее: Ирану грозит полномасштабный Майдан, цветная революция в том случае, если иранские власти будут себя вести по аналогии с тем, как вел себя Янукович в 2014 году. А вот если иранские власти будут вести себя решительно и делать все, чтобы обеспечить безопасность своей страны, как это было сделано в Беларуси летом 2020 года, тогда никакая цветная революция Ирану не страшна".