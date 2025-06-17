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Иран подготовил ракеты для ударов по базам США на Ближнем Востоке - NYT
Тегеран готовится нанести удары по военным базам США на Ближнем Востоке, если Вашингтон присоединится к боевым действиям Израиля против Ирана. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По их сведениям, исламская республика "приготовила ракеты и другое военное оборудование" и намерена в первую очередь атаковать американские базы в Ираке. Тегеран будет готов нанести удары по любым американским базы в арабских странах, добавили источники издания. Они не исключили, что Иран попытается заминировать Ормузский пролив, чтобы таким образом зажать американские военные корабли в Персидском заливе.
Американские чиновники в свою очередь признали, что Ирану не потребуется длительная подготовка для того, чтобы атаковать базы США. Военные США на Ближнем Востоке были приведены в состояние повышенной боевой готовности, всего в этом регионе находятся более 40 тыс. американских военнослужащих, отмечает газета.