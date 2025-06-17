Иран подготовил ракеты для ударов по базам США на Ближнем Востоке - NYT

Тегеран готовится нанести удары по военным базам США на Ближнем Востоке, если Вашингтон присоединится к боевым действиям Израиля против Ирана. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, исламская республика "приготовила ракеты и другое военное оборудование" и намерена в первую очередь атаковать американские базы в Ираке. Тегеран будет готов нанести удары по любым американским базы в арабских странах, добавили источники издания. Они не исключили, что Иран попытается заминировать Ормузский пролив, чтобы таким образом зажать американские военные корабли в Персидском заливе.