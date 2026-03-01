В связи с гибелью верховного лидера, убитого в результате американо-израильской атаки, Иран погрузился в 40-дневный траур.

От Тегерана до Лондона мир скандирует "Смерть Америке!" и "Руки прочь от Ирана!".

Иран в трауре

Известие о гибели верховного лидера Али Хаменеи, который был убит в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране, повергло страну в глубокий шок и скорбь. Вместе с ним под завалами погибли члены его семьи и высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции. Над священной мечетью в родном городе покойного лидера поднят траурный стяг - символ, который вывешивают лишь в исключительных случаях.

Тысячи иранцев, облаченные в черные одеяния, заполонили площади городов, сжимая в руках портреты лидера и национальные флаги. Однако эта скорбь мгновенно переросла в гнев: собравшиеся по всей стране скандируют "Смерть Америке!" и "Смерть Израилю!". Тем самым люди дают понять: убийство лидера не сломило, а лишь сплотило нацию перед лицом внешней угрозы.

В Иране сформируют временный руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника Хаменеи. Страна заранее подготовилась ко всем сценариям и разработала все необходимые планы. Тегеран подчеркивает: даже в условиях траура речь идет не о слабости, а о мобилизации - Корпус стражей исламской революции обещает самую мощную наступательную операцию в своей истории в ответ на пересечение красной линии - убийства верховного лидера.

Эскалация напряженности

Та волна насилия, что захлестнула Ближний Восток, стала трагической кульминацией многомесячного напряжения. Все начиналось с переговоров вокруг ядерной программы Тегерана, где иранская сторона демонстрировала беспрецедентную гибкость, соглашаясь на жесткие условия инспекций. Но Вашингтон и Тель-Авив, судя по всему, и не собирались дожидаться дипломатических результатов.

Операция, названная США "Эпический гнев", а Израилем - "Рык льва", готовилась на протяжении четырех месяцев и стала самой масштабной атакой на Иран за всю историю: более 200 самолетов нанесли удары по сотням целей, включая объекты в 24 провинциях. Цинизм этой агрессии проявился со всей очевидностью, когда выяснилось, что под удар попали не только военные базы.

В городе Минаб на юге страны ракета поразила начальную школу. Число погибших детей там достигло отметки в почти 150 человек, еще около сотни получили ранения. И это нельзя окрестить случайным просчетом - это циничное преступление, которое иранский МИД назвал нарушением всех норм международного права.

В Тегеране не стали терпеть и ждать, пока удар будет нанесен вновь. Используя свое неотъемлемое право на самооборону, Иран нанес сокрушительный ответный удар. В ход пошли сотни беспилотников и гиперзвуковые ракеты. Их целью стали не только израильские города, но и ключевые американские военные объекты, расположенные по всему региону Персидского залива. Иранское командование подчеркнуло: атакуются исключительно базы США, однако в условиях массированного обстрела оказались неизбежными и повреждения инфраструктуры соседних государств. В столице Бахрейна Манаме, где расположена база Пятого флота США, иранские ракеты поразили цели - это вызвало масштабный пожар.

В Объединенных Арабских Эмиратах пострадали некоторые районы: одна из ракет упала у входа отеля на Палм-Джумейра, один человек погиб в аэропорту Абу-Даби, загорелся терминал в Дубае.

От ударных беспилотников пострадал международный аэропорт Кувейта, а в Катаре под обстрел попала авиабаза, где находится командный пункт Центрального командования США. Белый дом уже пригрозил новым, еще более мощным ударом.

"Иран только что заявил, что сегодня нанесет очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде. Однако им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы нанесем им удары с такой силой, какой никогда раньше не было! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" - заявил Трамп.

Агрессия США и Израиля, однако, вызвала эффект, обратный ожидаемому. В Вашингтоне и Тель-Авиве, видимо, рассчитывали на внутриполитический раскол в Исламской Республике, но получили беспрецедентное единение народа с властью. Сотни тысяч людей вышли на улицы не только в самом Иране, но и в городах Ирака и Пакистана, где протестующие попытались штурмовать американские дипмиссии. Волна солидарности перекинулась и на Запад. В Лондоне на площади Парламента собрались демонстранты, скандирующие "Руки прочь от Ирана!" и "Нет войне Трампа!". Акции против втягивания в новую бесконечную войну прошли в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Лаян Фулейхан, протестующий (США):

"Это чрезвычайный протест против незаконной и неспровоцированной войны Трампа с Ираном, которая станет крупным региональным конфликтом и втянет США в еще одну бесконечную войну. Мы здесь, потому что американский народ не хочет этого. Мы здесь, чтобы возвысить наши голоса и распространить это послание к Белому дому и ко всему миру".

Значительная часть мирового сообщества на официальном уровне заняла позицию, осуждающую эскалацию. Ряд стран осудил агрессию США и Израиля. В их числе - Россия, Китай, Испания, Швеция, Турция, Норвегия и страны Латинской Америки. Страны Ближневосточного региона выразили обеспокоенность военной напряженностью и призвали к деэскалации. Но главные дипломатические баталии вокруг ситуации на Ближнем Востоке сегодня - у трибуны ООН. Состоялось экстренное заседание Совета Безопасности, созванное по инициативе Москвы и Пекина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить ядерную безопасность.