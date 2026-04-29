Иран пригрозил США беспрецедентным военным ответом в случае продолжения морской блокады
Автор:Редакция news.by
Иран готов принять практические и беспрецедентные военные меры в случае продолжения морской блокады со стороны США. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.
Иранские вооруженные силы считают, что на действия США необходимо дать "карающий ответ". Уточняется, что сдержанность армии, проявленная до этого момента, была призвана дать шанс дипломатическому урегулированию конфликта.