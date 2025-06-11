Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке

Иран грозит ударами по американским базам на Ближнем Востоке. Такой вариант возможен в случае начала конфликта с США.

Цитата главы Минобороны страны: "Некоторые представители американской стороны угрожают, что если переговоры не приведут к результату, дело дойдет до столкновения. Надеюсь, переговоры завершатся успешно, но если нам будет навязано вооруженное столкновение, потери противника однозначно будут выше". В таком случае США придется покинуть регион, подчеркнул иранский министр.