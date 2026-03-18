Иран пригрозил уничтожить всю энергоинфраструктуру врага

Иран уничтожит всю топливную инфраструктуру противника в ответ на удары по иранским нефтяным объектам. Об этом заявил представитель центрального штаба Вооруженных сил Исламской Республики. Ранее появились сообщения об атаке США и Израиля на объекты нефтегазового сектора в южной части страны, в частности, месторождения "Южный Парс" и промышленной зоны Ассалуйе, которая занимается переработкой ресурсов месторождения. После этого Иран выпустил предупреждение, что планирует атаковать объекты нефтяного сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

В Иране подтвердили, что министр разведки Эсмаил Хатиб был убит сегодня ночью во время израильского авиаудара. Накануне был убит и секретарь Совбеза Али Лариджани. С ним сегодня простились в Тегеране. Верховный лидер Ирана заявил, что убийцы поплатятся за его смерть.



В ответ на убийство Лариджани Иран нанес удар по израильским самолетам-топливозаправщикам в аэропорту Бен-Гурион. ЦАХАЛ объявил о ликвидации главы отдела снабжения и логистики ХАМАС. По сообщениям Белого дома, за 18 дней конфликта с Ираном американские военные поразили около 7 800 целей и потопили 120 кораблей.