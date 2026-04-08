Нефтяная артерия снова на паузе. Иран приостановил передвижение судов через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан. ЦАХАЛ провела самую масштабную с начала нынешней эскалации серию ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане.

По данным Минздрава страны, погибли почти 100 человек, более 700 ранены. Все городские больницы перешли на особый режим работы, объявлен срочный сбор донорской крови.

Глава иранского МИД по телефону обсудил с командующим пакистанской армии нарушение перемирия Израилем. По данным агентства Fars, Тегеран рассматривает возможность проведения ответной операции.