3.74 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Иран приостановил передвижение судов через Ормузский пролив
Нефтяная артерия снова на паузе. Иран приостановил передвижение судов через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан. ЦАХАЛ провела самую масштабную с начала нынешней эскалации серию ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане.
По данным Минздрава страны, погибли почти 100 человек, более 700 ранены. Все городские больницы перешли на особый режим работы, объявлен срочный сбор донорской крови.
Глава иранского МИД по телефону обсудил с командующим пакистанской армии нарушение перемирия Израилем. По данным агентства Fars, Тегеран рассматривает возможность проведения ответной операции.
Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф сообщил, что американская и иранская делегации прибудут в Пакистан в пятницу, 10 апреля. В состав американской делегации войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По информации государственного телевидения Ирана, они, как предполагается, будут прямыми.