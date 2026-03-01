Иран призвал представителей стран Персидского залива закрыть американские базы

На Ближнем Востоке - второй день эскалации. Иран связался с представителями стран Персидского залива и призвал их закрыть американские базы, в противном случае у Тегерана не будет другого выбора, кроме как дать отпор.

В ответ на удары по своей территории Иран атаковал военные базы США в регионе. Удару двух беспилотников подвергся коммерческий порт Дукм в Омане. Под обстрелом находится территория Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о серии ударов по разным частям страны, ракеты были направлены и на Тель-Авив.

По Тегерану также наносятся массированные удары. ВВС Израиля атаковали объекты руководства страны. Огромные столбы дыма поднимаются над иранской столицей. Здания сотрясаются от ударов. Атакована штаб-квартира иранского гостелевидения.