Иран пропустил танкер с СПГ, направляющийся в Индию

Морской маршрут по-прежнему закрыт, однако Иран пропустил танкер для перевозки сжиженного природного газа, направляющийся в Индию. За ним должен последовать еще один. Об этом сообщил канал NDTV со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что Дели ведет переговоры с Тегераном о пропуске восьми своих танкеров через Ормузский пролив.

Накануне на фоне напряженной ситуации на мировом нефтяном рынке Минфин США смягчил санкции против российской нефти. Сразу после этого 6 из 7 стран G7 пытались убедить США пересмотреть свое решение и оставить ограничения в силе.



Одновременно в СМИ появились сведения, что некоторые страны, в частности, Франция и, возможно, Италия пытаются договориться с Ираном в двустороннем порядке. В Риме эту информацию опровергли. Нефть марки Brent уже торгуется выше 100 долларов за баррель.