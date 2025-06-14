Иран провел массированную бомбардировку Израиля

Опасная эскалация на Ближнем Востоке. Вечером 13 июня Иран нанес ответный удар по Израилю. Выпущено, по разным данным, от 150 до 200 ракет, из них не менее десятка достигли цели. Всего было четыре атаки с небольшими интервалами.

Особенно серьезно пострадал Тель-Авив. Отмечается, что настолько значительных разрушений в городе не бывало прежде никогда. Система "Железный купол" оказалась перегружена и с отражением атаки не справилась.

Известно, что иранские ракеты поразили комплекс зданий Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, центр ядерных исследований "Димон". Ранено более 70 человек, есть погибшие. Масштаб урона пока оценить сложно. Иранский удар стал ответом на внезапную атаку израильтян, которая была совершена в ночь на пятницу, 13 июня - предварительно диверсионные группы дезорганизовали систему ПВО и системы армейского управления Ирана. Уничтожено практически все армейское командование страны. Повреждены иранские ядерные объекты: по данным МАГАТЭ, на комплексе в Натанзе зафиксированы химическое и радиоактивное заражения. Серьезно пострадала городская застройка в Тегеране, сотни мирных жителей погибли.

Иран добился проведения в связи с этой неспровоцированной атакой заседания Совбеза ООН. Однако действия Тель-Авива уже одобрили и поддержали не только США, но также Франция, Германия и Великобритания.