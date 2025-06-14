Иран рассматривает возможность закрытия стратегического Ормузского пролива

Находящийся между Оманом и Ираном пролив является важнейшими в мире воротами для транспортировки нефти. Закрытие Тегераном данного участка отразится на ценах на нефть. Эксперты предупреждают, что стоимость энергоресурсов может взлететь до 100 долларов за баррель.