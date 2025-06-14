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Иран рассматривает возможность закрытия стратегического Ормузского пролива

Конфликт на Ближнем Востоке грозит обвалом мировой экономики. Иран рассматривает возможность закрытия стратегического Ормузского пролива. Об этом сообщает депутат местного парламента генерал Косари.

Находящийся между Оманом и Ираном пролив является важнейшими в мире воротами для транспортировки нефти. Закрытие Тегераном данного участка отразится на ценах на нефть. Эксперты предупреждают, что стоимость энергоресурсов может взлететь до 100 долларов за баррель.

Иран