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Иран рассматривает возможность закрытия стратегического Ормузского пролива
Автор:Редакция news.by
Конфликт на Ближнем Востоке грозит обвалом мировой экономики. Иран рассматривает возможность закрытия стратегического Ормузского пролива. Об этом сообщает депутат местного парламента генерал Косари.
Находящийся между Оманом и Ираном пролив является важнейшими в мире воротами для транспортировки нефти. Закрытие Тегераном данного участка отразится на ценах на нефть. Эксперты предупреждают, что стоимость энергоресурсов может взлететь до 100 долларов за баррель.