Иран согласился передать высокообогащенный уран Китаю

Иран выразил готовность вывезти со своей территории запасы высокообогащенного урана при определенных условиях. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на источники.

Главное требование - передать уран Китаю. Уточняется, что Тегеран настаивает на получении гарантий со стороны Пекина до заключения возможного соглашения с США. Речь идет о механизме, который обеспечит контроль за дальнейшей судьбой урана и будет учитывать интересы иранской стороны в рамках будущих договоренностей.

При этом Трамп уже дал понять, что никакого торга в отношении иранского обогащенного урана не будет: американцы настаивают на передаче всех запасов США.

Еще один вариант - уничтожить обогащенный уран на месте, причем в присутствии представителей МАГАТЭ.

